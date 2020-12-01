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вторник, 01 декабря 2020 22:20

Депутаты не будут принимать бюджет в новогоднюю ночь - Разумков

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Депутаты не будут принимать бюджет в новогоднюю ночь - Разумков
Разумков заявил, что бюджет примут быстро. Фото: Delo.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что бюджет примут быстро.

"В прошлом году бюджетный процесс состоялся вовремя и прошел быстро. В этом году нам помешал и Covid-19, и на сегодня есть проблема. Бюджет был подан в Верховную Раду с опозданием почти на неделю, с изменением сроков. Он поступил в Верховную Раду в минувшую "пятницу", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Согласно законодательству, Рада имеет 10 дней на изучение документа.

"И если по тем или иным законопроектам Верховная Рада может позволить себе двигаться быстрее, то бюджет, к сожалению, не такой закон", - отметил председатель ВР.

Отметил, что к бюджету нужно подходить очень взвешенно.

"Вы знаете о ситуации с образованием, с тем объемом недофинансирования, о котором говорят представители профильного комитета. И та позиция, которую мы слышим по другим направлениям, и по гуманитарной сфере. И, несмотря на большой дополнительный объем, мы получим в этом бюджете для медицинской сферы, но у нас новые вызовы, такие как Covid-19", - сказал он.

Все это должно быть учтено и отражено в бюджете.

"То, что будет зависеть от нас как от Верховной Рады, как от народных депутатов, мы будем стараться исправить, подкорректировать. Но, к сожалению, мы также не можем быть здесь волшебниками, и исходим из тех объемов, ресурсов, которые есть, которые прогнозируются Кабинетом министров Украины на следующий год. То есть, мы не можем нарисовать исключительно то, что нам бы хотелось", - сказал Разумков.

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Спикер видит настройку депутатов конструктивно подходить к бюджетному процессу.

"Нам важно прийти и качественно сделать свою работу, проголосовав этот законопроект, и не затягивать этот процесс. Мы точно не настроены на так называемую бюджетную новогоднюю ночь. Это в худших традициях Верховной Рады. Очень не хотелось бы их повторять", - подытожил председатель Верховной Рады.

26 ноября Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 ко 2-му чтению. Доходы бюджета увеличили на 21 млрд грн, а расходы уменьшили на 12,8 млрд грн.

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