Депозиты стали выгоднее: какие условия предлагают банки

Долларовые вклады на 3 месяца предлагают хранить под 2,12% годовых. На 6 месяцев - под 2,77% годовых. Фото: Альфа-Банк

В апреле гривневые депозиты населения выросли на 2,5% - до 284,3 млрд грн. Валютные - на 0,1%. Достигли $8,55 млрд.

Кроме того, в апреле на 0,1% годовых выросла доходность вкладов в гривне. Их в среднем предлагают под 15% годовых. Самые выгодные депозиты сроком на 9 или 12 месяцев. Их предлагают под 15,62-15,63% годовых, передает ubr.ua.

Долларовые вклады на 3 месяца предлагают хранить под 2,12% годовых. На 6 месяцев - под 2,77% годовых. Депозиты на 9 и 12 месяцев предлагают под 2,85% и 3,3% годовых соответственно.

"Доходность депозитов выросла из-за потребности банков в денежных ресурсах для кредитования как населения, так и бизнеса", - говорит банкир Дмитрий Полищук.

Популярными становятся онлайн-депозиты. Нацбанк разрешил открывать вклады дистанционно через системы интернет-банкинга и мобильные приложения.

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"Наибольшим спросом среди населения пользуются среднесрочные, на 3-6 месяцев, депозиты без права пополнения и досрочного расторжения. Есть интерес к депозитам с правом свободного пополнения и снятия", - говорит Полищук.

Также деньги хранят на депозитах в разных валютах. Например, 60% средств кладут на гривневый вклад, а 40% - на долларовый. Реже вклады делают в евро.

С начала года объемы депозитов населения превысили докризисный уровень. Достигли 284 млрд грн. В начале июля 2013-го украинцы хранили в банках 231 млрд грн.