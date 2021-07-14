 
Ексклюзивы
1/5
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 171
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 297
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 351
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 387
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 405
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 936
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6822
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 1062
Фото
Все фото
3
3
7
14
5
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 351
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 387
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 405
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 306
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 459
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1881
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
среда, 14 июля 2021 21:10

Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
3

  Комментировать

Доходность депозитов зависит от ликвидности банковского сектора, темпов активизации спроса на кредиты, учетной ставки НБУ, инфляции.
Фото: minfin.com.ua
Доходность депозитов зависит от ликвидности банковского сектора, темпов активизации спроса на кредиты, учетной ставки НБУ, инфляции.
Доходность депозитов зависит от ликвидности банковского сектора, темпов активизации спроса на кредиты, учетной ставки НБУ, инфляции.

Разместить гривневый депозит в банке можно максимум под 11% годовых. Вклады на 12 месяцев в долларах и евро можно хранить в банках максимум под 3,05% годовых.

"В третьем квартале 2021 года, учитывая избыточную ликвидность большинства банков и низкий деловой сезон, повышение депозитных ставок в гривне мы не ожидаем. В валюте - тоже. Часть банков может вообще прекратить привлечение депозитов в долларе и евро", - пояснил банкир Дмитрий Дудник, пишет minfin.com.

Доходность депозитов зависит от ликвидности банковского сектора, темпов активизации спроса на кредиты, учетной ставки НБУ, инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда завершат перерасчет субсидий - Минсоцполитики

"Если 4 квартал будет активным с точки зрения бизнеса, будет расти спрос на кредитные средства банков, то возможно повышение доходности гривневых депозитов. Правда это явление не системное. Рост ставок составит максимум 0,5-1% годовых - в зависимости от срока депозита. А повышать ставки будут те банки, которые активно наращивают объемы кредитования и нуждаются в дополнительной ликвидности", - говорит Дудник.

До 2023 года в Украине предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тыс. грн. Ощадбанк хотят присоединить к системе гарантирования.

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1. Документ поддержали 235 депутатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

Начал действовать закон о коллекторах: подробности

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 18677
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 9747
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 8190
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 8064
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 7893
Экономика
Расширять права налоговой недопустимо - экономист
Расширять права налоговой недопустимо - экономист
 Просмотров: 63
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
 1 Просмотров: 297
В Украине упростили правила покупки валюты
В Украине упростили правила покупки валюты Просмотров: 243
Где продают самую дорогую свёклу - цены в регионах
Где продают самую дорогую свёклу - цены в регионах Просмотров: 108
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
 Просмотров: 405
Больше всего комментируют
7
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
4
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
3
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
Голосов: 26676
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть