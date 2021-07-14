Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги

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Разместить гривневый депозит в банке можно максимум под 11% годовых. Вклады на 12 месяцев в долларах и евро можно хранить в банках максимум под 3,05% годовых.

"В третьем квартале 2021 года, учитывая избыточную ликвидность большинства банков и низкий деловой сезон, повышение депозитных ставок в гривне мы не ожидаем. В валюте - тоже. Часть банков может вообще прекратить привлечение депозитов в долларе и евро", - пояснил банкир Дмитрий Дудник, пишет minfin.com.

Доходность депозитов зависит от ликвидности банковского сектора, темпов активизации спроса на кредиты, учетной ставки НБУ, инфляции.

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"Если 4 квартал будет активным с точки зрения бизнеса, будет расти спрос на кредитные средства банков, то возможно повышение доходности гривневых депозитов. Правда это явление не системное. Рост ставок составит максимум 0,5-1% годовых - в зависимости от срока депозита. А повышать ставки будут те банки, которые активно наращивают объемы кредитования и нуждаются в дополнительной ликвидности", - говорит Дудник.

До 2023 года в Украине предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тыс. грн. Ощадбанк хотят присоединить к системе гарантирования. Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1. Документ поддержали 235 депутатов.