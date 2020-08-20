Деньги у матерей-одиночек забирать не будут - Минсоцполитики

После пересчета оказалось, что некоторые матери-одиночки не имели права продолжать получать соцпомощь во время карантина. Фото: pixabay.com

Деньги, которые малообеспеченные семьи и одинокие матери получили во время карантина, забирать не будут, заверили в Минсоцполитики.

Постановление правительства "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи" от 8 апреля 2020 года предусматривает назначение, перерасчет и выплату различных видов государственной соцпомощи без необходимости личного обращения в органы социальной защиты населения, пояснили в министерстве.

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В то же время на основе закона Верховной Рады и постановления Кабмина от 22 июля помощь на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям с 1 июля предоставляется на равных условиях с учетом имущественного положения и занятости семьи.

После пересчета выплат и изучения документов оказалось, что некоторые семьи не имели права продолжать получать выплаты. Чтобы урегулирования вопрос обеспечения семей в период карантина, полученные средства останутся в семьях. Минсоцполитики подготовило проект нормативно-правового акта.

В Ровно матери-одиночке направили письмо от горисполкома с просьбой вернуть 2218 грн помощи обратно. О ситуации рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы Охматдет Арсен Ильин. Он опубликовал письмо, которое получила его знакомая от городского управления социальной защиты населения. В нем отмечают - согласно постановлению Кабмина №632 от 22 июля, был проведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина. Далее говорится о том, что женщина получила лишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн.