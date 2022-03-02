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среда, 02 марта 2022 22:27

Деньги с "єПідтримки" теперь можно тратить на любые товары

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Деньги с &quot;єПідтримки&quot; теперь можно тратить на любые товары
У программы больше нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Фото: t.me/zedigital

Деньги с "єПідтримки" теперь можно тратить на любые продукты или товары.

У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", – отметил министр.

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"Ковидную тысячу", среди всего, можно отправить на помощь Вооруженным силам Украины. За 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд. гривен, добавил Федоров.

С 1 марта платежные карточки, эмитированные банками Российской Федерации и Белоруссии, не работают в Украине.

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