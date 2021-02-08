Деньги от первой лицензии на игорный бизнес поступили государству

За лицензию заплатили 23,4 млн грн. Фото: pexels.com

Государственной казначейской службе поступили 23,4 млн грн за первую лицензию на организацию и проведение азартных игр.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня - казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн. Рынок заработал, государство получает средства и это - только начало", - сообщил в Facebook глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой.

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2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете. 14 июля 2020 года Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

В июле 2020-го Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Азартные игры позволили организовывать и проводить в казино, интернете, залах игровых автоматов.