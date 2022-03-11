Деньги на вознаграждения военным поступили, поставки наладили - Резников

Резников заверил, что поставки были налажены. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Вчера военным частям перечислили 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения всем категориям военнослужащих на время действия военного положения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Это первый транш за февраль - начало марта. После систематизации боевых приказов пойдут другие транши. Денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн. в месяц, не считая премий за уничтоженную технику", - указал он.

Выплаты пойдут на опережение, чтобы военные чувствовали себя защищенными.

Наладили систему оборонных закупок за бюджетные средства. Отчеты по результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения.

"Мы концентрируемся на том, чтобы поставки были гарантированы и осуществлялись вовремя. Это касается всего – от питания до одежды до боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты поставки изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-нибудь сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять", - сообщает Резников.

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Министр поблагодарил всех граждан и бизнес, который помогает обеспечивать армию.

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