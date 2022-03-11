Деньги на вознаграждения военным поступили, поставки наладили - Резников

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6338
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2277
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2727
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6462
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2232
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 522
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3420
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6561
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3843
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
7
8
16
12
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Огромную сумму теневых денег вернули на нужды армии
Эвакуированных детей привезли в безопасное место. Их осмотрят врачи
Эвакуированных детей привезли в безопасное место. Их осмотрят врачи
Укрзалізниця показала расписание поездов на четверг
Укрзалізниця показала расписание поездов на четверг
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня украинцы из зоны боевых действий смогут получить 6,5 тыс. грн.
С сегодняшнего дня украинцы из зоны боевых действий смогут получить 6,5 тыс. грн.
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 171
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2628
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3231
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8667
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3177
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 432
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
пятница, 11 марта 2022 14:19

Спецтема: Война России против Украины

Деньги на вознаграждения военным поступили, поставки наладили - Резников

  Комментировать
Деньги на вознаграждения военным поступили, поставки наладили - Резников
Резников заверил, что поставки были налажены. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Вчера военным частям перечислили 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения всем категориям военнослужащих на время действия военного положения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Это первый транш за февраль - начало марта. После систематизации боевых приказов пойдут другие транши. Денежное обеспечение участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн. в месяц, не считая премий за уничтоженную технику", - указал он.

Выплаты пойдут на опережение, чтобы военные чувствовали себя защищенными.

Наладили систему оборонных закупок за бюджетные средства. Отчеты по результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения.

"Мы концентрируемся на том, чтобы поставки были гарантированы и осуществлялись вовремя. Это касается всего – от питания до одежды до боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты поставки изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-нибудь сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять", - сообщает Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война может затянуться. Надо научиться жить в новых условиях - Резников

Министр поблагодарил всех граждан и бизнес, который помогает обеспечивать армию.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги на вознаграждения военным поступили, поставки наладили - Резников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 64222
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 38410
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 26855
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу &quot;Джавелинам&quot;
Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"
3
 Просмотров: 23827
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
Луцк и Днепр сотрясли первые взрывы
6
 Просмотров: 22894
Экономика
ЕС готовится удвоить военную помощь Украине (заявление)
ЕС готовится удвоить военную помощь Украине (заявление) Просмотров: 540
Антивирусы, музыка, деньги и Google – России за сутки насыпали еще пакет санкций
Антивирусы, музыка, деньги и Google – России за сутки насыпали еще пакет санкций Просмотров: 972
Конгресс США выделил Украине более $13,5 млрд помощи
Конгресс США выделил Украине более $13,5 млрд помощи Просмотров: 135
Возможный дефолт – МВФ прогнозирует крах российской экономики
Возможный дефолт – МВФ прогнозирует крах российской экономики Просмотров: 1215
Санкции работают: крупнейший банк США уходит из России
Санкции работают: крупнейший банк США уходит из России Просмотров: 342
Больше всего комментируют
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
2
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
2
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
Голосов: 166
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть