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среда, 09 июня 2021 21:48

Деньги из ковидного фонда передали МВД

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Деньги из ковидного фонда передали МВД
Министерству внутренних дел передали 800 млн грн. Фото: "Главком"

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из ковидного фонда.

Аппарату МВД предусмотрели 71,599 млн для доплаты медицинским работникам из сферы управления министерства, которые непосредственно работают с Covid-19, сообщает "Урядовий портал".

Государственной пограничной службе выделили 30,8 млн грн для доплаты военнослужащим, которые работают во время карантина. И медицинским работникам, которые занимаются ликвидацией коронавируса.

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Нацгвардии отчислили 16,6 млн грн для доплаты на период действия карантина. 1,7 млн грн выделили ГСЧС. Нацполиции дали 679,261 млн грн.

Значительная часть денег Фонда для борьбы с Covid-19 идет мимо сферы здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов о распределении средств фонда. Например, на ремонт больниц потрачено 1 млд 680 млн, тогда как на восстановление дорог из того же "коронавирусного" фонда потратили более 13 млрд.

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