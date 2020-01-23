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Деньги Януковича перечислили на счета агентства по управлению арестованными активами

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Деньги Януковича перечислили на счета агентства по управлению арестованными активами
Деньги Януковича разместили на депозитном счете в Сбербанке Фото: Факти ICTV

Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка 247400000 грн, принадлежавших "семьи" Януковича

Их разместили на депозитном счете в Сбербанке, сообщает пресс служба АРМА.

"Постановлением Печерского районного суда г.. Киева от 16 января 2020 в управление АРМА передано арестованы активы в виде денежных средств на общую сумму 247 379 311 гривен. Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО" Всеукраинский банк развития ", повязкам связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича ", - говорится в сообщении.

Если судебное решение о конфискации указанных активов примут, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет. Депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза, и теперь составляет более 620 млн в гривневом эквиваленте.

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По ходатайству Офиса Генерального прокурора 16 января арестованы и переданы в управление Агентству по розыску и менеджмента активов 247 млн ​​грн, которые принадлежат ПАО "Всеукраинский Банк Развития" и находились на счетах ОАО "Международный Инвестиционный Банк".

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн окружения бывшего президента Виктора Януковича в Международном инвестиционном банке. Деньги арестовали 13 января. 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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