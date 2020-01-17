Миллионы окружения Януковича арестовал суд

Суд наложил арест на 247 млн грн. Фото: "Слово и дело"

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн окружения бывшего президента Виктора Януковича в Международном инвестиционном банке.

Деньги арестовали 13 января. 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Деньги арестовали по уголовному делу относительно отмывания доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Изучают вопрос законности нахождения средств ПАО "Всеукраинский банк развития" на счетах ОАО "Международный инвестиционный банк". Устанавливают причастных к этому решению.

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Сегодня проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов на сумму почти $84 млн, сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие в Латвии, которое недавно конфисковало более $30 млн, связывает эти деньги с украинским нардепом-беглецом Юрием Иванющенко. Суд в Латвии уже назначал конфискацию этих средств в 2017-м, но адвокаты владельцев денег доказали нарушение прав подзащитных, и дело отправили на повторное рассмотрение.