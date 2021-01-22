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пятница, 22 января 2021 15:44

"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию

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&quot;Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза&quot; - эксперт о ценах на электроэнергию
После отмены льготного тарифа с 1 апреля будет запущен рынок электроэнергии для населения. Фото: unsplash

Отменили льготный тариф на электроэнергию. С 90 коп. за первые 100 кВт-час. цена выросла до 1,68 грн, то есть почти вдвое. И это бьет по самым незащищенным слоям населения. Такого мощного увеличения тарифа мировая практика еще не знает. Продолжается кризис, в других странах наоборот увеличивают социальную помощь и проводят более лояльную тарифную политику. У нас наблюдаем абсолютный экономический нонсенс, рассказывает Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его словам, после отмены льготного тарифа с 1 апреля будет запущен рынок электроэнергии для населения.

"Будет отменен режим ПСО или специальных обязательств, которые нес Энергоатом, когда поставлял дешевое электричество для населения. Компания сможет продавать электроэнергию дешевле промышленным предприятиям, а население будет покупать ее на рынке. Это приведет к тому, что тариф для населения может вырасти до 3,5 гривны за 100 киловатт-час. Сразу такой цены не будет. Сначала вырастет на 40-50 процентов. Но потом быстро дойдет до такого показателя", - убежден эксперт.

Правительство пообещало разовую компенсацию тем, кто использует электроотопление. На это из госбюджета планируется выделить 1,4 млрд грн.

"В правительстве хотят после 1 апреля сказать, что у нас снова будет льготный тариф на первые 100 киловатт-час. Но он будет уже не 90 копеек, а 1,68 гривны. А каждый последующий киловатт-час все будут покупать по рыночной высокой цене. Это решение ударит уже и по среднему классу, то есть людях, которые устанавливали в частных домах электрические котлы. Также повлияет на тех, кто использует стиральные машины, кондиционеры и электроплиты. Их платежки значительно увеличатся", - добавляет Алексей Кущ.

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Эксперт называет запланированную разовую выплату тем, кто пользуется электроотоплением, - пусканием пыли в глаза.

"Эти компенсации не смогут ничего перекрыть. Происходит подмена системных решений точечными", - считает он.

По его мнению, в других странах денежная помощь работает, потому что там есть проверенная система людей, которые действительно в ней нуждаются.

"Там общество разделено на определенные сегменты. Известно, сколько богатых, сколько относится к среднему классу, сколько бедных. Проведена проверка получателей помощи, то есть выяснили сколько людей нуждаются в выплатах и в каком объеме. После верификации проводят селекцию - когда в реестре получателей выявляют мертвые души, фиктивных получателей, людей, которые имеют теневые доходы. Так государство точно знает, сколько людей нуждаются в помощи и в каком объеме", - объясняет Алексей Кущ.

По его словам, а в Украине такого нет.

"У нас нет верифицированной системы. Селекцией никто не занимается. Субсидию может получить человек, который по 3-4 раза выезжает за границу отдыхать и проживает в центре города. Огромное количество людей имеет теневые доходы и получает субсидию на том же уровне, как и пенсионер, что получает 3 тысячи гривен. Поэтому государственные средства используются неэффективно. К людям, которые нуждаются в помощи, они поступают в меньшем объеме", - убежден эксперт.

По его мнению, в основе всех решений правительства должен быть заложен принцип, что цена на любой товар и услугу должна соответствовать платежеспособному спросу со стороны потребителя.

"Согласно нашему законодательству, недра, природные ресурсы принадлежат народу, а механизмов конвертации этого права собственности в социальное благо нет. Их нужно создать в виде дешевых цен на газ и электроэнергию для населения. Если есть магистральные сети, построенные государством, государственные Энергоатом и Укргидроэнерго, которые генерируют около 60 процентов электроэнергии. Значит должен быть механизм конвертации данного актива в социальное благо в виде доступной электроэнергии для населения. Если что-то продается по рыночной цене, нужно создать Национальный резервный фонд, который накапливал бы доходы от продажи этого ресурса с соответствующим распределением этих средств в пользу населения", - убежден эксперт.

Правительство пообещало разовую выплату тем, кто использует электроотопление. Из специального фонда госбюджета планируют выделить 1,4 млрд грн для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в 1-м квартале 2021 года.

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