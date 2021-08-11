Денег на субсидии хватит до ноября

В госбюджете не хватает денег на субсидии. Средств хватит до ноября.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В 2021 году на субсидии заложили более 35 млрд. грн

В 2021 году на помощь заложили более 35 млрд грн. Из них по состоянию на начало августа направили 31,4 млрд грн - это 88,5% годового плана, пишет ТСН.

"Этих средств достаточно для завершения неотопительного периода текущего года. Как только парламент заработает, будет соответствующее решение. Но до ноября действующих назначений достаточно", - рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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Субсидии уже переназначили для 2 млн человек. Из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение. Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы. Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев. Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.