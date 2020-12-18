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Дело "Роттердам +" закрыли

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Дело &quot;Роттердам +&quot; закрыли
Антимонопольный комитет пришел к выводам, что ценовая конкуренция в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной. Фото: unsplash

Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам +" из-за недоказанности нарушения.

Собранные доказательства не подтверждают, что действия НКРЕКП предоставили предприятиям льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, сообщают в АМКУ.

Дело "Роттердам +" начали по информации Национального антикоррупционного бюро. Там отметили, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) в течение 2016 - 2017 с нарушением специального алгоритма определяла оптовую цену электроэнергии.

Это могло быть выгодным для тепловых электростанций, так как давало им больше преимуществ на рынке. В частности, если сравнивать с атомными электростанциями. Поэтому действия НКРЕКП могли нарушать законодательство.

По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет пришел к выводам, что ценовая конкуренция в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной.

"В течение 2016-2017 годов не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. А также, ни один из крупных игроков не был устранен с рынка. Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что подходы и принципы формирования размера топливной составляющей в тарифах АЭС и ТЭС одинаковы, ибо определяются с привязкой к международным котировкам.

"Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС", - говорят в АМКУ.

Комитет отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Ранее экспертиза ВАС показала, что искусственное завышение цены на уголь и электроэнергию по формуле "Роттердам +" нанесло 40 млрд грн убытков.

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Дата
18
декабря

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