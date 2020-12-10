Дело об отмене национализации Приватбанка восстановили

Судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка. Фото: unsplash

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил производство по иску бывших владельцев Приватбанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством.

Как сообщают в Приватбанке, апелляционная инстанция, несмотря на нарушенные сроки подачи апелляции и действие так называемого "антиколомойского" закона, фактически возобновила производство по отмене национализации банка.

Как сообщалось, судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска экс-владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments по возврату им акций к решению дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка, пишет "Интерфакс-Украина".

18 декабря 2016-го правительство, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке банка и влияние в его капитал более 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают совершенную национализацию, в результате которой они полностью потеряли свои акции, незаконной. Тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения убытков.

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В конце февраля 2019 Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Суд 9 апреля удовлетворил ходатайство истцов. Тогда же в список ответчиков было добавлено Нацбанк Украины, НКЦБФР, Приватбанк, а также хранителей Укрэксимбанк и "Солид Днепр".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносили, а ходатайство ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовои отклоняли.

Приватбанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. В сентябре текущего года именно он вынес одиознуе решение об уплате Приватбанком $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами.