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четверг, 01 апреля 2021 10:45

Действие фиксированного тарифа на газ завершилось. Как изменились цены

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Действие фиксированного тарифа на газ завершилось. Как изменились цены
Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр. Фото: unsplash

С 1 апреля завершается действие фиксированного тарифа на газ в размере 6,99 грн за куб. м. В этом месяце украинцы будут платить рыночную цену за использование голубого топлива.

В Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене. Но в Украине существенного подорожания голубого топлива в апреле не будет, сообщают в консультационном центре "ГазПравда".

Многие компании не изменили цену по сравнению с мартом. В частности, "Мегаватт" опубликовал ценник в 6,70 грн за куб. м, а поставщики "Эру Людям", "Эру Трейдинг" и "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за куб. м.

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Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" также оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за куб. м.

Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за куб. м.

Более 10 компаний обнародовали цены значительно выше - от 7,60 грн и до 8,85 грн за куб. м. В частности, цену 8,85 грн предложил "Азовгаз".

Из-за того что после отопительного сезона страны начали пополнять запасы газа, его стоимость в Европе достигла рекордной отметки за 7 недель. За тысячу кубометров на голландском хабе TTF берут $233.

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Дата
01
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