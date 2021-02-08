Дефицит Пенсионного фонда растет: назвали причину

Ситуация в Фонде ухудшается с каждым годом. Фото: pexels.com

1-й месяц 2021 года Пенсионный фонд Украины завершил с дефицитом. Из запланированных 22 млрд ЕСВ, было собрано 19,9 млрд грн.

Общие доходы Фонда составили 33,8 млрд. Из них собственные поступления - 22,8 млрд, а поступления из госбюджета - 13,8 млрд, говорится в данных ПФУ.

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Одной из причин является отмена в феврале 2020-го высоких штрафов за работу сотрудников без официального оформления. Это привело к тенизации труда.

Ситуация в Фонде ухудшается с каждым годом, ведь повышается количество зарплат в конвертах и ​​неоформленных работников. Из-за высокой теневой занятости Пенсионному фонду не хватает средств на то, чтобы полностью компенсировать расходы на пенсии, объясняет Obozrevatel.

За год в Украине, с июля 2019-го по июль 2020-го, количество сотрудников, которые уплачивают взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек.

При 1-й регистрации легковых авто украинцы должны платить пенсионный сбор. Для определения суммы понадобятся данные о стоимости автомобиля.