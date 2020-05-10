Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии

В Украине в пенсионном законодательстве трехуровневую систему заложили еще в 2001-м. Она предусматривает солидарный, или первый уровень. Обязательный накопительный - это второй уровень. И третий - добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах, компаниях по страхованию жизни, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

Какое будущее солидарной пенсионной системы в Украине?

До сих пор украинцы получают пенсии через солидарную систему. Другими словами - это принцип солидарности поколений. Нынешнее поколение работающих украинцев платит взносы в Пенсионный фонд, чтобы профинансировать выплаты существующим пенсионерам. На сегодняшний день такая система абсолютно безнадежна. Во-первых, проблемы связаны с ухудшением соотношения работающих и неработающих украинцев Почему во всем мире солидарная система в чистом виде перестает действовать? Потому что соотношение тех, кто работает и людей пенсионного возраста стремительно ухудшается. Население стареет, рождаемость падает, а люди живут дольше. Во-вторых, взять и отказаться от первого пенсионного уровня, также нельзя. Государство просто снимет с себя обязательства финансировать выплаты людям, которые достигли пенсионного возраста. Если представить, что они по тем или иным причинам не смогли накопить денег на старость, то проблема все равно остается. Государство не может дать гражданам умереть с голоду. Придется выплачивать хотя бы минимальную социальную помощь. Даже если эти деньги не называть пенсией, дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет. Источник финансирования останется тем же - государственный бюджет. Автор: facebook.com/profile.php?id=1209232001 Экономист Борис Кушнирук: "Пенсионерам действительно помогли 2017-го, когда во время реформы размер пенсии привязали к уровню инфляции и роста средней заработной платы по стране. Теперь выплаты ежегодно должны индексировать".

Ранее говорили о ликвидации Пенсионного фонда. Это поможет?

Смысла в этом нет. Кто будет заниматься уже существующими пенсионерами? Например, физическим учетом выплат. Конечно, такие функции можно переложить на Министерство социальной политики. Но и там будут нужны люди, чтобы заниматься этим. Фактически ничего не изменится. Дефицит Пенсионного фонда точно не сократится. Кроме того, без изменений в солидарной системе он будет расти дальше.

Нужно вводить накопительную пенсию?

Те, кто требует обязательного накопительного уровня, называют людей безответственными. Считают, что их нужно принуждать к накоплениям. Но это работает в пределах солидарного уровня. Все остальное должно быть добровольным. Поэтому я против обязательной накопительной пенсии. Во-первых, мы живем в мире, где никто не может гарантировать сохранность накоплений. Весь украинский опыт кричит, что ничего кроме коррупции из этого не получится. Фактически никто не будет нести ответственность, если за годы вклады обесценятся. Причем это может быть связано с субъективными факторами. Например, сейчас эпидемия коронавируса, которая разрушает экономики и отдельные отрасли. Получается, что государство с одной стороны в обязательном порядке собирает с людей деньги. С другой - ничего не гарантирует. Было предложение вкладывать средства за границу. Но эти деньги должны работать на украинскую экономику. Их нельзя выводить из страны. Кроме того, накопительный уровень планировали запустить, если удастся обеспечить стабилизацию и бездефицитность солидарной системы. Этого не произошло и вряд ли в ближайшее время ситуация изменится. Накопительный уровень планировали запустить, если удастся обеспечить стабилизацию и бездефицитность солидарной системы

Какой выход?

Государство должно взять на себя минимум обязательств, связанных с солидарной системой. Если ты всю жизнь работал и делал взносы, значит должен иметь гарантированный доход на пенсии. Все остальное нужно отдать на откуп негосударственной системе накопления. То есть, человеку необходимо разрешить решать самому, в какой способ накапливать средства на будущую пенсию. Это ответственность самого гражданина. Он может продолжать платить взносы в Пенсионный фонд и надеяться на деньги от государства, страховать жизнь, открыть целевой счет в банке или уложиться в недвижимость. По крайней мере квартиры никуда не исчезнут. Их можно как продать, так и сдавать в аренду. За эти деньги жить на пенсии. Возможно надо предусмотреть систему, где можно будет вкладывать средства в обучение детей. Тогда те будут обязаны содержать родителей, которые достигли пенсионного возраста. Такая модель значительно гибче и не возлагает на государство требований, которые просто не реально выполнить. Кроме того, это уменьшает затраты на фонд оплаты труда. Тогда и продукция становится более конкурентной, и бизнес добровольно выходит "из тени". Особенно малый и средний. Ведь потребность скрывать официальные обороты компании исчезнет. Сейчас это делают из-за существенных расходов, связанных с выплатой заработной платы. То есть, государство должно снизить до минимума налоги, чтобы гарантировать выплаты уже существующим пенсионерам. Тогда освобожденную часть денег граждане смогут экономить по своему усмотрению. Государство должно взять на себя минимум обязательств, связанных с солидарной системой

Какими должны быть налоги?

На уровне 10 процентов с минимальной заработной платы. Сегодня единый социальный взнос составляет 22 процента. Нужно понимать, что в один момент снизить налоги для всех не удастся. Это лучше делать постепенно. Прежде всего снизить налоги для малого и части среднего бизнеса. Для крупных и средних предприятий можно установить процедуру и ежегодно взносы уменьшать на 1 процент. Людям старше 50 лет, нужно позволить пользоваться всеми преимуществами старой пенсионной системы. Им и будут выплачивать пенсию с тех налогов, которые продолжат поступать в Пенсионный фонд. Все остальные будут платить минимальные взносы, при этом смогут откладывать средства себе на пенсию. Иначе, кроме мизерных выплат от государства ничего не получат. Таким образом, темпы падения государственных доходов постепенно будут сокращаться. За 15-20 лет сможем сбалансировать пенсионную систему. Она конечно останется дефицитной. Но в абсолютных цифрах дефицит можно будет покрыть за счет средств государственного бюджета. Людям нужно честно сказать - не обманывайтесь и пусть вас не обманывают. Ничего кроме гарантированного минимума в солидарной системе вы не получите

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За счет чего можно увеличить выплаты нынешним пенсионерам?

Если человек имел небольшую официальную зарплату, то рассчитывать на достойную пенсию не может. Он платил малые взносы в Пенсионный фонд. С другой стороны, людям нужно честно сказать - не обманывайтесь и пусть вас не обманывают. Ничего кроме гарантированного минимума в солидарной системе вы не получите. Правда пенсионерам действительно помогли 2017-го, когда во время реформы размер пенсии привязали к уровню инфляции и роста средней заработной платы по стране. Теперь выплаты ежегодно должны индексировать. При этом появился источник за счет чего повышать пенсии. Если зарплата растет, то и взносы увеличиваются.

Накопительная пенсионная система в Украине должна была заработать с 1 января 2019-го. Позже сроки перенесли на январь 2020-го. До сих пор существует только первый уровень - солидарный. Сейчас о накопительной пенсии снова заговорили. В правительстве говорят, что второй уровень надо строить на существующих государственных и частных учреждениях - Государственная фискальная служба, Пенсионный фонд, Негосударственный пенсионный фонд.