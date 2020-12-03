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суббота, 05 декабря 2020 20:24

Дефицит бюджета: выполнило ли правительство рекомендации МВФ

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Дефицит бюджета: выполнило ли правительство рекомендации МВФ
Экономист Экономист економіст Кухар о дефиците бюджета. Фото: Тарас Подолян

В связи с нынешней кризисом Международный валютный фонд позволил расширить дефицит до 300 миллиардов , фактически на 8 процентов ВВП, рассказал экономист Михаил Кухар.

"Это самый большой показатель в украинской истории.Национальний банк в этом году не покупал облигации внутреннего государственного займа, то есть не печатал деньги для его наповнення.Станом на первую декаду ноября профинансировали только 112 миллиардов гривен дефицита. Максимально до конца года можем достичь 145 миллиардов. Хотя разрешены рамки - это 300 млрд. грн. Потому мы недовыполнили план по дефициту в год кризиса, не профинансировали в полной мере те программы, что смягчили бы удар для бизнеса. Я знаю, только что МВФ и позволял и рекомендовал это делать .

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Сейчас поступления от налогов составляют 105% процентов из плана по октябрь. Мы вышли на траекторию восстановления. Никакойго "кризиса" с бюджетом нет. Это неудачная попытка поднять политический скандал, вот и все. Правительству есть в чем упрекнуть в этом году, но не в бюджетном кризисе ".

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В этом году не было наибольшего падения экономики за десятилетие, как сказали в ООН, отметил экономист Михаил Кухар.

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