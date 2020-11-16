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Давление Антимонопольного комитета и резкие повышения акцизов сдерживают инвестиции в Украину - ФРУ

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Давление Антимонопольного комитета и резкие повышения акцизов сдерживают инвестиции в Украину - ФРУ
Александр Яворский. Фото: fru.ua

В Федерации работодателей Украины привели пример Италии, которая без необоснованных налогов и штрафов смогла привлечь от табачной отрасли дополнительно €100 млн. инвестиций и открыла первую в мире фабрику по производству ТВЭНов - табачных изделий для электрического нагрева.

Когда правительство говорит об $1 трлн. нереализованного экономического и инвестиционного потенциала Украины, ему следует вспомнить многочисленные государственные инициативы относительно необоснованно повышенных налогов и штрафов, которые создали существенные проблемы для украинского бизнеса и не позволили реализовать упомянутый потенциал в $1 трлн.

Об этом пишет в блоге на сайте "ЛИГАБизнесИнформ" директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

"Стоит вспомнить прежде всего недавний закон №466, который посадил очень много различных отраслей - от IT до металлургов, от табачной отрасли до фактически каждого украинского экспортера - на "короткую цепь" наших налоговиков. О правиле "деловой цели" стоит упомянуть. О том, как налоговый комитет Верховной Рады по сути проигнорировал негативные сигналы от всех ведущих бизнес-ассоциаций Украины при принятии этого закона", - напомнил Александр Яворский.

Также екcперт на примере табачной отрасли вспомнил о давлении регуляторных органов с необоснованными штрафами.

"В той же табачной отрасли - как только было завершено 3-летнюю судебную тяжбу между налоговиками и "Филип Моррис Украина" путем подписания утвержденного правительством мирового соглашения, так сразу Антимонопольный комитет открыл дело о якобы государственной помощи. То есть восстановление нарушенных прав компании АМКУ рассматривает как поддержку от государства. При том, что налоговое обязательство по этому делу не было согласовано ни один день. И компания не имела обязательства платить по ошибке доначисленные Налоговой суммы в бюджет. С таким успехом, Антимонопольный комитет может открыть дела о государственной помощи против всех налогоплательщиков, которые добились отмены в судах незаконных доначислений, выписанных налоговиками - объясняет Яворской.

К тому же, напомнил эксперт, "в этом году Антимонопольный комитет браво отчитался, как он оштрафовал всех крупнейших иностранных инвесторов на табачном рынке на несколько миллиардов гривен - якобы за монополизацию рынка оптовой продажи сигарет. Причем сначала сам же Антимонопольный комитет дал официальное разрешение на такую ​​монополизацию".

Также представитель Федерации работодателей Украины привел негативный пример резкого повышения акцизов сразу в 4 раза на инновационную и потенциально менее вредную для здоровья табачную продукцию - ТВЭНы - табачные изделия для электрического нагрева - с января 2021 года. Вопреки существующей налоговой практике Евросоюза и имеющимся выводам контролирующих органов США.

"Вспомнив это все, можно сделать простой вывод: украинскому государству нужны необоснованно высокие налоговые платежи, нужны драконовские штрафы. Но ему не нужны большие инвестиции. Той же "Филип Моррис" украинская власть по сути зарубила крупный инвестиционный проект открытия экспортного хаба по производству и продаже сигарет из Украины за границу. Хотя до сих пор компания пытается экспортировать из Украины сигареты не только в страны Кавказа, но даже в Японию", - напомнил Яворской.

При этом эксперт привел противоположный пример значительно более успешного привлечения иностранных инвестиций.

"А вот в Италии резко не повышают налоги, не стараются изо всех сил наложить необоснованные штрафы на иностранных инвесторов. И имеют результат. Та же "Филип Моррис" недавно объявила план открытия в Италии нового Сервисного центра цифровой информации. В его создание компания инвестирует 100 миллионов евро (более 3,3 млрд грн. - Gazeta.ua). В рамках центра будет создано около 400 новых рабочих мест. Центр будет работать над развитием взаимоотношений с клиентами компании на основе цифровых и "облачных" технологий", - рассказывает Александр Яворский.

Он напомнил, что именно в Италии компания открыла первую высокотехнологичную фабрику в Болонье по производству ТВЭНов для IQOS. При этом только в Италии под эту фабрику компания уже успела построить огромную сеть поставщиков - около 8000 итальянских компаний, в том числе небольших, которые работают в местном сельском хозяйстве.

"В Украине сейчас только обсуждают возможность построения такой фабрики по производству ТВЭНов. Хотя мощные промышленные возможности есть, в частности у компании есть фабрика по производству сигарет на Харьковщине. Правда, как уже заявили в Совете предпринимателей Харьковской области, после резкого повышения акцизов на ТВЭНы в 4 раза, запланированного на январь 2021-го, на этих планах, вероятно, также будет поставлен крест", - прогнозирует директор департамента конкурентоспособности бизнеса и регуляторной политики Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

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