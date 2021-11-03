Что выберет Приватбанк: вернуть деньги или понести уголовную ответственность

Адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев: "Факты свидетельствуют о том, что средства не могли быть списаны в капитал ПриватБанка". Фото: Экономическая правда

"Мы слышим постоянные заявления представителей Приватбанка о том, что депозиты компаний списаны в капитал банка. Мол, этих средств на счетах нет, и никаких обязательств Приватбанка перед этими вкладчиками не существует. Но по странному стечению обстоятельств представители финансового учреждения почему-то умалчивают весьма значимые факты. А они свидетельствуют о том, что средства априори не могли быть списаны в капитал Приватбанка".

Об этом в комментарии "Подробностям" рассказал адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

"Факт первый. На момент якобы списания средств в декабре 2016 существовал запрет суда. Суда на Кипре. Который был бессрочным. Запрет на вмешательство в эти депозитные средства. Факт второй. Центральный банк Кипра никогда не признавал на своей территории украинский бейл-ин, в рамках которого могли быть списаны средства в капитал банка. Простыми словами, у украинского бейл-ина нет юридической силы на Кипре. И факт третий. Центральный банк Кипра ограничил банковскую лицензию Кипрского филиала Приватбанка только до двух операций: это начисление процентов и выплата тела депозита. А это значит, что списание средств в капитал банка не могло произойти из-за ограничения банковской лицензии", – говорит Алексеев.

"Во всей этой истории меня, откровенно говоря, удивляет позиция Приватбанка. Я реально не понимаю, на что рассчитывают его представители. Ведь очевидно, что деньги придется возвращать. Другой вопрос – сколько. С каждым днем эта сумма растет и будет расти. Поэтому мне кажется, что наконец-то в этом вопросе нужно поставить точку", – убежден он.

По словам юриста, Приватбанк должен наконец-то определиться.

"Приватбанк либо лжет и средства не списаны со счетов, либо все же средства списаны, но тогда означает, что Приватбанк и его представители нарушили решение суда и должны за это понести уголовную ответственность", – уверен адвокат Суркиса.