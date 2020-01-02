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четверг, 02 января 2020 21:10

Что влияет на размер заработной платы

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Что влияет на размер заработной платы
Работодатели готовы платить больше работникам, которые помогали раскрутить малоизвестный проект, публиковались в научной литературе, имеют опыт работы в кризисных ситуациях. Фото: delo.ua

Часто размер заработной платы имеет решающее значение при поиске работы.

Не все работодатели в вакансии указывают зарплату, на которую ищут работников. Иногда просят соискателей озвучивать свои ожидания. Как правильно определить уровень заработной платы, на которую можешь претендовать, пишет The Point.

В среднем при поиске новой работы надо указывать заработную плату на 10% больше, чем имели до этого. Если есть профессиональные достижения и вы востребованный специалист, можете указать на 30% больше.

На размер заработной платы непосредственно влияет опыт работы. Например, столичный специалист в области маркетинга с опытом менее года получает в среднем 10 тыс. грн. Специалист, проработавший более 5 лет имеет 30 тыс. грн.

Работодатели готовы платить больше работникам, которые помогали раскрутить малоизвестный проект, публиковались в научной литературе, имеют опыт работы в кризисных ситуациях. Не стоит рассчитывать на высокие заработки, если нет опыта, достижений или рекомендаций с предыдущих мест работы.

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Кроме того, на уровень зарплаты влияет образование. Так, на университетские достижения уже никто не обращает внимания. Однако по статистике, бывшим студентам престижных учебных заведений, в некоторых компаниях готовы платить больше. Также претендовать на лучшую оплату можно, если есть второе высшее образование или прошли дополнительные учебные курсы связанные с вашей специальностью.

Со знанием иностранного языка можно устроиться на работу в международную компанию, где обычно заработная плата выше, чем средняя по рынке труда.

Большую зарплату работодатели готовы платить специалистам со знанием компьютерных программ, наработанной базой контактов.

В 2019 году выплатили 500 млн грн долгов по заработной плате. Больше всего компаний, которые задолжали зарплату, в государственом секторе.

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02
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