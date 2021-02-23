Что важно знать при оформлении микрокредита

Кредитор может не раскрыть полную стоимость кредита. Фото: pexels.com

При оформлении микрокредитных договоров следует быть внимательным, чтобы не допустить нарушений со стороны кредитора.

Микрокредитами считаются займы на сумму до одной минимальной зарплаты. Предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием клиента об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах и тому подобное. Максимальная совокупная сумма штрафов и пени не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, напоминает "Лига".

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Кредитор может не раскрыть полную стоимость кредита, размер дополнительных комиссий, ставок и условий кредитования. Такие организации грешат незаконным использованием персональных данных потребителя без его согласия коллекторскими компаниями и неправомерным начислением чрезмерных процентов и пени.

Нарушением является также обманчивая реклама. Запрещено рекламировать кредиты "под 0%" или "под 0,01%", потому что такая информация является неправдивой.

Если микрофинансовая компания нарушает права потребителя и не выполняет условия договора, то сначала необходимо обратиться с жалобой на имя руководства этой компании. Если потребитель не получил ответ или не соглашается с ним, нужно обращаться в управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка. В случае обострения проблемы, необходимо обращаться в суд.

Популярность микрокредитных организаций в Украине растет. Они предлагают быстрые и доступные деньги на подозрительно выгодных условиях. Однако из-за обманчивой рекламы и низкого уровня финансовой грамотности, украинцы нередко становятся заложниками займов.