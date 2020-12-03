Что произойдет с экономикой в случае нового локдауна

Экономист Михаил Кухарпро введения локдауну. Фото: Тарас Фото: Тарас Фото: Тарас Подолян

Даже в условиях полного локдауну падение не будет таким сильным, как весной, говорит экономист Михаил Кухар.

"Имели карантин выходного дня, как в Германии, Франции, Испании, Португалии. Во Франции за октябрь люди стали меньше потреблять на 5 процентов. Это несущественные убытки. В Украине будет 5-7 процентов. Около 0,5 процента ВВП за месяц.

С весны логистическая инфраструктура Украины сделала квантовый рывок вперед в схемах доставки. При нормальных условиях это длилось бы 10 лет.

В случае нового локдауну правительство должно поддержать малый и средний бизнес.Мае вспомнить, что в меморандуме с Международным валютным фондом является пункт о 300-миллиардный дефицит и начать его использовать на выплаты малому и среднему бизнесу ".

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В связи с нынешней кризисом Международный валютный фонд позволил расширить дефицит до 300 миллиардов , фактически на 8 процентов ВВП, рассказал экономист Михаил Кухар.