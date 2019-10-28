Что подорожало за последнюю неделю

Больше всего в цене выросли молочные продукты. Фото: Depositphotos

За последнюю неделю больше всего подорожали молочные и мясные продукты.

Сыр твердый "Российский" вырос на 36%. В среднем стоит 224,1 грн/кг. Сметана добавила 5%. Пакет 400 г стоит 26,1 грн. Сливочное масло выросло в цене на 2% - до 43,3 грн за 200 г, пишет ucab.ua.

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Куриная тушка подорожала на 2% - до 76 грн/кг. К цене 2% добавило сало - 138 грн/кг. Говядина выросла на 1% - до 98 грн/кг.

Не изменилось в цене мясо свинины - 160,6 грн/кг. Упала на 16% стоимость молока - до 25,7 грн за 900 г молока жирностью 3,2%. Кефир подешевел на 1% - 24,3 грн за 900 г.

В Украине самые низкие цены в Тернопольской области. Там дешевле всего по стране стоит хлеб, мясо, молоко, овощи и крупы. Самый дешевый бензин продают в Черниговской области. Сигареты - в Запорожской. Как правило, цены ниже в тех областях, где маленькие зарплаты.