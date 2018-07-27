Что ищут работодатели в соцсетях

Для 14% поводом для отказа могут стать слишком откровенные фотографии кандидата на вакансию. Фото: 0332.ua

66% работодателей просматривают страницы сотрудников в соцсетях, чтобы больше узнать информации о них.

Большинство работодателей хотят знать, чем интересуется сотрудник кроме работы, о его увлечениях, сообщает Work.ua.

26% обращают внимание на фотографии. Треть заходят на страницы работников, чтобы подтвердить информацию из резюме. 4 процента - смотрят с кем общается сотрудник.

Из-за страницы в соцсетях могут отказать в приеме на работу. 33% - если присутствуют экстремистские публикации. 23% откажут, если покажется, что человек не разделяет ценностей компании. Для 14% поводом для отказа могут стать слишком откровенные фотографии кандидата на вакансию.

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30% опрошенных работодателей сказали, что не откажут кандидату из-за записей на его личной страничке.

По данным опроса, 51% соискателей на вакансии знают, что большинство работодателей просматривают аккаунты кандидатов в социальных сетях. Для 49%— это неожиданность.

Рекрутеры советуют, регулярно писать что-нибудь о работе. Человек, который готов делиться новостями о своей профессии и уделяет этому время вызывает уважение и интерес у роботодателей. А вот негативно отзываться о предыдущих местах работы и руководстве не стоит.

В первом квартале 2018 года в Украине самой востребованной была профессия продавца-консультанта. На втором месте по популярности в Киеве - бухгалтера, по Украине — рабочего-производственника. Как в Украине, так и столице, в тройку самых популярных вошла профессия водителя.