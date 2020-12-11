Что должна сделать Украина для получения очередного транша МВФ в марте

Предоставление первого транша является четким свидетельством того, что Украина сдвинулось с мертвой точки в переговорах. Фото: unsplash

1-ю часть макрофинансовой помощи в размере €600 млн Еврокомиссия выделила Украине без обязательств. Для получения 2-й необходимо выполнить ряд требований.

Еврокомиссия предоставила Украине кредит на 15 лет. Для сравнения, последняя кредитная программа МВФ предусматривает 5-летний кредит. Процентная ставка за пользование европейскими деньгами составляет 0.125%, объясняют в Центре анализа публичных финансов и публичного управления КSE.

Чтобы предоставить 2-й транш, в Брюсселе ожидают:

• полной перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия;

• правительство должно реформировать налоговую и таможенную администрацию. Предстоит полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой;

• Кабинет министров должен принять решение о ликвидации налоговой милиции;

• Верховная Рада должна принять закон о создании Бюро финансовых расследований или его аналог;

• в соответствии с меморандумом, Минздрав обязан передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты в новосозданное ГП "Медицинские закупки Украины".

Если Украина выполнит эти условия, ожидать следующий транш можно будет уже в марте.

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"Предоставление 1-го транша является четким свидетельством того, что Украина сдвинулось с мертвой точки в переговорах с международными партнерами и в частности с МВФ. Это должно помочь нам пройти бюджетный кризис, хотя и не решит его полностью", - объясняют аналитики.

Эти деньги пойдут на финансирование дефицита бюджета. Согласно плану, за декабрь правительству нужно профинансировать 103 млрд грн расходов государственного бюджета, из которых 93,3 млрд грн - это расходы общего фонда. Но потому, что есть неоплаченные ранее расходы, формально объем расходов в декабре должно быть вдвое больше - 215 млрд грн.

Чтобы способствовать экономическому росту, правительство продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и другими партнерами, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.