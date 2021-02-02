Что делать, если работодатель уменьшил зарплату

Если условия оплаты труда меняются, работодатель должен сообщить об этом работнику за 2 месяца. Фото: pixabay

Первым шагом работника должно быть обращение к работодателю с официальным заявлением, в котором необходимо спросить причину уменьшения выплат.

В этом же документе стоит требовать восстановить нарушенное право на выплату полного размера зарплаты, советует юрист Екатерина Петрушина в публикации robota.ua.

"В конце такого заявления следует указать, что в случае ее неудовлетворения, работник будет вынужден обратиться в Государственную службу по вопросам труда. Она может проверить работодателя и оштрафовать. Если в организации есть профсоюз и комиссия по трудовым спорам, сотрудник может обратиться к ним", - объясняет эксперт.

По ее словам, срок рассмотрения спора между работником и работодателем - 10 дней со дня подачи заявления. Еще в течение 10 дней решение можно обжаловать. После этого работодатель обязан в течение 3 дней выполнить решение Комиссии.

Если проблему решить удалось, следующий шаг - жалоба в Гоструда и исковое заявление в суд.

"Согласно действующему законодательству, если условия оплаты труда меняются, работодатель должен сообщить об этом работнику за 2 месяца. В то же время в законодательстве нет требований о том, что сотруднику нужно заблаговременно сообщить о простое и уменьшении размера зарплаты, связанного с простоем", - говорится в публикации.

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Екатерина Петрушина считает, что для оперативного решения спора важнейшей будет коммуникация с работодателем.

"Сообщите, что работодатель такими действиями нарушает законодательство. Он должен знать, что вы ознакомлены с процедурой восстановления своих прав и планируете защищать их до последнего", - советует юрист.

За нарушение сроков или уменьшение объемов зарплаты работодателю грозит штраф 510 - 1,7 тыс. грн. За безосновательную невыплату заработка свыше 1 месяца - штраф 8,5 тыс. грн - 17 тыс. грн или исправительные работы до 2 лет.

В октябре - декабря 2020 года уровень безработицы украинцев достиг 10%. Причиной стало повышение уровня заболеваемости осенью и новые карантинные ограничения.