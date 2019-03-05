Что чаще всего дарят на 8 марта

В среднем тюльпаны продают по 15-30 грн/шт. Фото: uk-ahml.ru

Традиционный подарок на 8 марта - цветы. Чаще всего мужчины выбирают тюльпаны - 70% всех предпраздничных продаж. Они в среднем стоят 15-30 грн/шт.

Также в подарок покупают розы, нарциссы, мимозу и ирис. Вырос спрос на сборные букеты. За 300-600 грн в интернете можно заказать композицию оформленную флористом. Это делать лучше за несколько дней до праздника. Далее цена вырастает на 2-30%, пишет "Інфо-Шувар".

В основном на рынке представлены цветы отечественного производства. Ранее продавцы в основном работали с импортными цветами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как хорошо поздравить с 8 марта: слова и открытки

Кроме цветов, мужчины на 8 марта дарят сладости и ювелирные изделия. Также сертификаты в SPA-салоны или ужин в ресторане. Последний будет стоить в пределах 1-1,5 тыс. грн.

В этом году перед праздником вырос спрос на мультиварки. Их покупают по цене 2-2,5 тыс. грн.

В 2017 году в Украину импортировали срезанных цветов почти $7 млн - это 92,2 млн цветов. На 25% больше, чем в 2016-м. В основном в Украину завозили розы (36%), хризантемы (33%) и гвоздики (29%). Наибольший импорт роз был из Эквадора. Нидерланды стали абсолютным лидером по поставкам орхидей, хризантем и лилий.