Что будет с транзитом российского газа через Украину: позиция Германии

В Германии заверили, что пытаются сохранить транзит российского газа через Украину. Фото: biz.censor.net.ua

Транзит российского газа через территорию Украины после 2019-го надо сохранить. С такой позицией выступило правительство Германии.

"Делаем все возможное, чтобы транспортировка газа через Украину продолжалась", - сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет Обозреватель.

Он добавил, что уже договорился о переговорах между министром иностранных дел Украины и министром энергетики России.

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По словам министра экономики ФРГ, "Северный поток-2" не сделает Берлин зависимым от Москвы. Однако будет иметь экономическую выгоду для Германии.

"Речь идет о сокращении маршрутов поставок и создание новых структур поставки, поскольку в последующие годы потребность Германии в газе существенно вырастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций", - резюмировал Альтмайер.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести в сентябре 2019-го. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.