Что будет с Приватбанком, если его национализацию признают незаконной

ПриватБанк могут признать неплатежеспособным. Фото: dw.com

Если апелляционный суд признает незаконным решение национализации Приватбанка, Нацбанк признает его неплатежеспособным.

"Если будет отменена национализация, это означает двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет hromadske.

Добавила, что Нацбанк сделает все, чтобы удержать финансовую стабильность банка.

"Международные партнеры Украины понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для сохранения финансовой стабильности и возвращения выведенных из Приватбанка средств вкладчиков" , - говорит Рожкова.

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19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности Приватбанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

АО КБ "Приватбанк" передан министерством финансов в собственность Кабинета министров Украины.