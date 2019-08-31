Что будет с коммуналкой? Президент назвал два варианта

Зеленский ждет от правительства уменьшения стоимости комуслуг.Фото: Волинські новини

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства уменьшения стоимости коммунальных услуг.

Если этого не произойдет, то правительство может быть распущено. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

"Коммуналка может остаться и такой же. Потому что там рыночные цены и так далее. Но тогда увеличиваем пенсии, субсидии, заработную плату. То есть, мы говорим о проценте. Не может 50, 70, 80 или 90% от той суммы, которую получает человек, оплачивать коммуналку. Ну просто не может. Умрет человек. А зачем мы работаем? Для кого? Зачем эти сложные экономические формулы? то есть, они знают мою позицию и что-то готовят", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что правительство планирует уменьшить процент кредитования уже в 2020 году.

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"Кредитование, готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен, готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю, покупать за другой процент. Потому что я понимаю, что такое 17-18%, это просто невозможно платить такой кредит", - сказал глава государства.

До конца этого года тарифы на газ и свет могут стремительно взлететь. В этом году газ станет дороже на 15%, а в 2020 на 20%.