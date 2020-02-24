Что будет с долларом в течение недели: прогноз аналитика

На валютном рынке сохраняется равновесие доллара к гривне. Фото: reform.by

На прошлой неделе официальный курс доллара почти не менялся. Незначительные колебания фиксировали на межбанке и наличном рынке.

"Минимальные и разнонаправленные колебания курса говорят о равновесии доллара к гривне. Нацбанк остается покупателем валюты на межбанке, на прошлой неделе он купил в резервы $125 миллионов. С начала года регулятор пополнил резервы на $706 миллионов", - говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Добавляет, что без таких покупок доллар стоил бы немного меньше, чем имеем сейчас.

"На этой неделе не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 гривен, а наличный доллар в банках - около 24,3-24,5 гривен", - говорит аналитик.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.