Что будет с ценами в Украине: в Нацбанке дали ответ

Цены вырастут вследствие мартовского ослабление курса гривны. Фото: pixabay.com

Ближайшие месяцы цены могут начать расти.

Так, комитет монетарной политики Нацбанка ожидает умеренного ускорения инфляции, передает пресс-служба регулятора.

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Цены вырастут вследствие мартовского ослабления курса гривны. В то же время инфляцию будут сдерживать падение потребительского спроса и низкие цены на энергоносители.

В то же время в Национальном банке ожидают дальнейшего снижения учетной ставки до 7%. Сейчас она составляет 8% годовых.

В апреле-июне развитие экономики сократится на 11%. Безработица вырастет до 12%. Зарплаты подниматься не будут. Об этом в ежеквартальном инфляционном отчете сообщил Национальный банк. В то же время экономика начнет восстанавливаться во втором полугодии. Этому будет способствовать положительное влияние снятия карантина. Также мягкая фискальная и монетарная политика.