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вторник, 20 июля 2021 15:54

Cоциальный взнос для ФЛП возрастет: как и почему

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Минимальная зарплата в Украине за три года повысится до 7665 тыс. грн. Это прописано в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты
Единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты

Соответственно возрастет размер единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей. Он привязан к минимальной зарплате.

Единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. Если до 2024 года ее увеличат до 7665 тыс. грн, этот платеж составит 1686 грн в месяц, пишут ФАКТЫ.

Сейчас минимальная зарплата в Украине 6 тыс. грн. Единый соцвзнос составляет 1320 грн.

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Уплата ЕСВ гарантирует право на социальную защиту ФЛП на случай безработицы, от несчастных случаев или профессиональных заболеваний, на пенсионное обеспечение и другие выплаты.

С 20 июля бизнес и мелкие предприниматели смогут покупать иностранную валюту без предоставления документов. Установили лимит на день - €100 тыс. в эквиваленте.

Ослабление не повлияет на функционирование валютного рынка Украины, считают в Нацбанке. Оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства.

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Дата
20
июля

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