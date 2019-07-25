Чистая прибыль Facebook уменьшилась вдвое

Чистая прибыль сети Facebook упал вдвое

Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook в первом полугодии 2019 упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до $5,04 млрд.

При этом разводненная прибыль на акцию составила $ 1,76 против $ 3,43 годом ранее. Выручка социальной сети составила $31,96 млрд, что на 27% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила $2,616 млрд, сократился также в два раза к прошлому году. Выручка за квартал увеличилась на 28% - до $16,89 млрд.

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Квартальная выручка компании от рекламы составила $16,62 млрд, что на 28% превосходит показатель второго квартала 2018 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 94% от всех рекламных доходов с 91% в аналогичном периоде прошлого года.

Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне 2019 увеличилось на 8% в годовом формате и составило 1,59 млрд лиц. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 8% - до 2,41 млрд пользователей, на конец июня. Об этом сообщили на biz.nv.ua.

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