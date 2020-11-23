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понедельник, 23 ноября 2020 15:47

Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года

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Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Карантин "выходного дня" сильно уменьшит прибыль брендов. Фото: pexels.com

Традиционно черная пятница приходится на последнюю пятницу ноября и удлиняется на выходные. В этом году карантин наложил свой отпечаток на главную распродажу года, рассказала Gazeta.ua маркетолог Елена Бучинская.

"Еще неделю назад мы верили, что из-за пандемии шопинг будет проходить исключительно в интернете. Об этом заявила часть крупных компаний. Однако вчера-позавчера через социальные сети начали распространять большое количество рекламы, в крупнейших торговых центрах все же будут распродажи 27 ноября. Люди изголодались по реальным впечатлениями. Несмотря на карантин выходного дня, все продавцы ставят на то, что ближайшая пятница станет бешеным праздником шопинга", - говорит Елена Бучинская.

Карантин "выходного дня" сильно уменьшит прибыль брендов, прогнозируют эксперты.

"Каждый магазин решает эту проблему по-своему: одни растягивают черную пятницу на всю неделю и предлагают скидки уже с понедельника, переносят распродажи на другие дни, проводят "репетиции" черной пятницы. Предприниматели страдают из-за того, что потеряли выходные. Опасаются, что и на черную пятницу могут ввести какие-то ограничения. Поэтому перестраховываются. Всячески пытаются активизировать потребителей. Люди, которые были на распродажах в прошлую пятницу говорят, что магазины предлагали максимальную скидку 25 процентов. И не на все товары. Со скидкой продавали определенные размеры, прошлогодние коллекции", - отмечает маркетолог.

Эксперт отметила, что ожидать большие скидки в этом году не стоит. Бизнес теряет прибыль на выходных и не будет работать в убыток.

"На родине черной пятницы, в США, скидки 80-90 процентов - это нормальные распродажи. В Украине более 70 процентов вообще не анонсируется. Средний показатель - 40-50 процентов. В прошлом году я проводила исследование: большинство магазинов анонсировали скидки 50-70 процентов. По факту, только Zara дала 50 процентов, как и обещала. Но было много нареканий от покупателей по поводу размеров, качества, брака. Остальные магазинов предлагали скидки 20-30 процентов, акции "1+1= 3", - добавила Елена Бучинская.

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По словам эксперта, не всем скидкам можно верить. Чтобы заманить человека на распродажу, магазины пользуются определенными приемами.

"В крупных торговых центрах любимый крючок: создать впечатление полной черной пятницы. А потом оказывается, что скидки действуют на определенные позиции. Ты приходишь на кассу, там говорят, что цена товара другая. А за тобой очередь стоит. И уже неудобно становится отказаться от товара. Особенно это работает с интровертами. По результатам исследования, 40-50 процентов людей не откажутся от покупки по более высокой цене. Еще популярные приемы - создание искусственного ажиотажа, определенная музыка, аромамаркетинг", - рассказывает маркетолог.

Согласно исследованиям, украинцы в среднем планируют потратить во время черной пятницы $140-150.

"Самые популярные товары - одежда и обувь. На 3-м месте - техника. Активная категория - это молодые мамы, которые покупают детские товары. Замыкают пятерку косметические средства и духи. В этом году присоединилась еще 1 категория - товары для хобби. Из-за локдауна большое количество людей нашли новые увлечения. Поэтому будут популярными материалы для живописи, вышивки и т.д.", - говорит Елена Бучинская.

Наименьшую прибыль получит туристический сектор.

"Обычно во время черной пятницы покупают также впечатления. В этом году туристический сектор находится на грани краха, потому что всех пугают повторным локдауном. Люди понимают, что не могут быть уверенными в свободе передвижения. Поэтому спроса на зарубежные туры не будет", - подытожила експертка.

В интернет-магазине AliExpress во время последней распродажи украинцы потратили $7,8 млн.

Автор: Алёна Гаранжа
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