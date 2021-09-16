"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт

Сергей Марченко: "Есть один общий тренд – физический труд автоматизируется. Давно тестируют беспилотные автомобили. Через пять лет попрощаемся с профессией водителя. Через пять-десять по нашим дорогам будет ездить коммерческий транспорт без шоферов". Фото: Тарас Подолян

Вследствие трудовой миграции Украина теряет квалифицированных работников среднего звена. Наблюдается дефицит профессий, связанных с информационными технологиями, очень актуальными на фоне общей автоматизации.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономический эксперт Сергей Марченко.

"Из Украины массово выезжают работники технических специальностей, – говорит он. – Токари и электросварщики популярны на польских судостроительных заводах. На руководящие должности не едут, потому что нужно знать менталитет другой страны, чтобы управлять ее гражданами. Выезжают квалифицированные работники среднего звена. Их не хватает и в Украине, и за рубежом".

В то же время сильного оттока айтишников из Украины нет – у нас либеральные налоги для ІТ-бизнеса. Им полулегально дают зарплаты как частным предпринимателям, платя 5 процентов с оборота. В Европе значительно большие налоги, а уровень зарплат не намного выше, отмечает эксперт.

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Многие профессии, касаются ІТ, находятся в перманентном дефиците, отмечает Марченко.



"Не хватает разработчиков программного обеспечения на разных языках программирования. Также не хватает технических авторов, диджитал-маркетологов. ІТ-сфера постоянно расширяется. Ее рынок – весь мир", – говорит он.

Через 10 лет в результате автоматизации исчезнет ряд профессий, отмечает эксперт.

"Есть один общий тренд – физический труд автоматизируется. Давно тестируют беспилотные автомобили. Через пять лет попрощаемся с профессией водителя. Через пять-десять по нашим дорогам будет ездить коммерческий транспорт без шоферов. Уже пользуемся электронным банкингом. Кассиры становятся ненужными. Перспективными будут профессии с умственным трудом: программист, маркетолог, логист, менеджер", – утверждает он.

Полное интервью с Сергеем Марченко читайте в журнале "Країна"

Денежные переводы в Украину из-за границы в пять раз превысили суммы отправленных за ее пределы средств, пишет ТСН. Объем переводов в Украину в первом полугодии 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9% и составил $6,21 млрд, сообщили в Нацбанке. Больше всего средств в Украину поступило из США, Израиля и Италии. Из Украины за границу за этот период отправили $482 млн. Больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Турцию.