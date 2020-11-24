Цены завышены в десятки раз: сколько на самом деле стоит тест на коронавирус

Один и тот же тест в разных лабораториях стоит по-разному. Фото: pexels.com

Стоимость тестов на коронавирус в Украине сильно завышена. Некоторые из них, несмотря на высокую цену, могут показывать ложные результаты.

Один и тот же тест в разных лабораториях стоит по-разному. PLR тест в Украине стоит до 2,5 тыс грн. Однако, грань его рентабельности - 700 грн, рассказывает УНИАН.

Но украинцы часто получают недостоверный анализ. Достоверность результатов тестирования зависит от оборудования и реагентов. В столичных клиниках уверяют, что используют европейские реагенты, но не могут подтвердить этого документами, потому что это "конфиденциальная информация". Впрочем, стоимость европейских тестов не может превышать 350 гривен за штуку.

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Проблема заключается в том, что в Украине появилось большое количество дешевых тестов из России и Китая. Эти тесты показывают ложноотрицательный результат. Такие дешевые тесты можно встретить и в дорогих частных лабораториях.

В Киеве не будут массовое тестирование людей. Это слишком сложно сделать технически и логистически.