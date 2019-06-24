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понедельник, 24 июня 2019 21:10

Цены выросли: сколько стоит мясо в Украине

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Цены выросли: сколько стоит мясо в Украине
В мае подорожали все виды мяса. Подешевело сало и вареная колбаса. Фото: Politeka.net

В мае мясо подорожало на 0,8%. С начала года цены выросли на 1,6%.

"В апреле свинина стоила 116,2 гривен за килограмм. В мае цена выросла до 119,3 гривен. Куриное филе подорожало на 2,5% - с 105,6 до 108,3 гривен за килограмм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он посчитал, что куриная тушка за месяц выросла в цене с 58,4 до 59,4 грн/кг. Говядина - с 128,5 до 128,7 грн/кг.

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В апреле килограмм вареной колбасы в среднем стоил 95,4 грн. В мае - 95,1 грн. То есть цена упала на 0,3%. Также с 75,7 до 73,7 грн/кг подешевело сало.

"Инфляция на потребительском рынке в мае составила 0,7%, а с начала года - 4,2%. Подорожание мяса в 1,6% с начала года почти в 2,5 раза отстает от общего показателя инфляции. Это говорит о сдержанном спросе на эти продукты и достаточном предложение", - объясняет эксперт.

Украинцы в среднем потребляют 48,5 кг мяса ежегодно. Больше мяса потребляют в Австралии - 111,5 кг в год. В Новой Зеландии - 106,4 кг, Австрии - 102 кг, Аргентине - 98,3 кг, Испании - 97 кг. Меньше всего мяса едят в Индии - 4,4 кг в год. В Индонезии чуть больше - 11,6 кг. Турции - 25,3 кг, Египте - 25,6 кг, Таиланде - 25,8 кг.

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