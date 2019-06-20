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четверг, 20 июня 2019 21:10

Сколько стоит мясо в разных странах

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Сколько стоит мясо в разных странах
Дешевле всего мясо продают в Украине. Стоит на 52,32% дешевле, чем в среднем в мире. Фото: The Village

Украинцы в среднем потребляют 48,5 кг мяса ежегодно.

Больше мяса потребляют в Австралии - 111,5 кг в год. В Новой Зеландии - 106,4 кг, Австрии - 102 кг, Аргентине - 98,3 кг, Испании - 97 кг, передает meat-inform.com.

Меньше всего мяса едят в Индии - 4,4 кг в год. В Индонезии чуть больше - 11,6 кг. Турции - 25,3 кг, Египте - 25,6 кг, Таиланде - 25,8 кг.

В то же время самое дорогое мясо стоит в Швейцарии. Там цены на 141,86% выше среднемировых. Далее идет Норвегия - на 63,68%, Гонконг - 60,94%.

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Дешевле всего мясо продают в Украине. Стоит на 52,32% дешевле, чем в среднем в мире. На втором месте Малайзия - на 50,3% дешевле. Третьем - Индия. Там цены на 42,26% ниже, чем среднемировые.

Так, говядина в Украине на 59,5% дешевле, чем в других странах. Цены на курятину ниже на 61,9%, на свинину - на 54,1%, баранину - 50,9%.

В Украине летом подешевеют все овощи борщового набора, фрукты, ягоды. Правда немного подорожает мясо. В прошлом году наибольшими темпами росла в цене курятина. Добавила от 14 до 18% в зависимости от вида мяса. За аналогичный период свинина подорожала на 5%, говядина - на 9.

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