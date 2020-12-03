Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд

В начале 1-го зимнего месяца существенно подорожали тепличные овощи. В частности, 1 кг огурцов в супермаркетах стоит 44,90 грн. На рынке за них просят 40 грн. Прогнозируют, что цены будут и дальше расти.

Тепличные помидоры в магазинах стоят от 39,99 до 46,90 грн/кг, сливка - 51,90 грн/кг, розовый - 64,90 грн/кг. Красный перец продают по 89,90 грн/кг. Кабачки стоят 45 грн/кг. Если брать импортные, стоимость возрастает до 55-60 грн/кг.

Автор: gazeta.ua Дорожают украинские яблоки: стоимость в магазинах стартует от 16,90 грн/кг.

Морковь предлагают по 3-5 грн. За мытый овощ в супермаркете просят 8,90 грн. Цены на свеклу варьируются от 3,95 до 4,20 грн в супермаркетах. На базаре за этот овощ придется отдать в среднем 3,50 грн.

Подешевела капуста. В начале ноября она стоила 4,90, сейчас продают по 3,80 грн. На рынках ее можно приобрести по 3,50 грн.

Стоимость картофеля не сильно изменилась - 8,90 грн против 8,60 в ноябре. Лук магазины предлагают по 3,99 грн/кг.

Дорожают украинские яблоки: стоимость в магазинах стартует от 16,90 грн/кг. Груши стоят 41,90 грн/кг.

1 кг свиной грудинки можно приобрести за 115-135 грн/кг. За вырезку придется отдать 165 грн/кг.

Автор: gazeta.ua Стоимость сахара растет четвертый месяц подряд.

Стоимость сахара растет 4-й месяц подряд: в сентябре фасованную продукцию продавали по 14,19 грн, октябре -15,9 грн, ноябре - 18,90 грн/кг. В начале декабря за 1 кг сахара надо заплатить 19,90 грн. На рынках его можно приобрести по 15-18 грн/кг.

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Традиционную продуктовую корзину в столичных супермаркетах можно приобрести по следующим ценам:

Хлеб белый пшеничный - 15,50 - 20 грн/600 г;

Хлеб ржаной - 23 грн/кг;

Крупа гречневая - 33,69 грн/кг;

Рис - 20,19 грн/кг;

Макароны - 20 грн/кг;

Масло подсолнечное - 26,50 - 36,50 грн;

Свиная грудинка - 135 грн/кг, вырезка - 165 грн/кг;

Куриное бедро - 66 грн/кг, голень - 48-55, филе - 100 грн/кг;

Говяжья вырезка - 190 грн/кг;

Сало - 110 грн/кг;

Колбаса "Докторская" - 116 -154 грн/кг;

Скумбрия замороженная - 74 - 90 грн/кг;

Сливочное масло 72,4% - 44 грн/200 г;

Молоко 2,5% - 22 грн/л;

Сыр твердый "Российский" - 180 грн/кг;

Яйца - 20 - 23 грн/десяток.

Эксперты прогнозируют, что цена на гречку в ближайшее время не будет расти. Стоимость крупы в магазинах колеблется от 37 грн до 60 грн.