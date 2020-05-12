Цены на стрижки вырастут на треть: предприниматели

Цена на стрижки возрастет уже в ближайшее время ориентировочно на треть pixabay.com

Вчера в некоторых городах разрешили работать летним площадкам в ресторанах, парикмахерским и центрам красоты. Наибольший наплыв ожидали парикмахерские. Ведь, они уже два месяца записывают клиентов на стрижки и покраски.

"Чтобы подготовиться к выходу из карантина наша парикмахерская на 15 человек потратила 5 тысяч гривен. И это деньги из карманов работников. По протоколу должны купить термометр, который меряет температуру на расстоянии, дезинфекторы, маски, средство для мытья рук. Каждый парикмахер сам себя должен обеспечить одноразовыми накидками для стрижки и перчатками", - рассказывает Gazeta.ua парикмахер из Винницы Олеся Сельницкая.

Количество посетителей в парикмахерских жестко ограничили и сократили количество рабочих смен.

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"В женском зале у нас 3 рабочих места в смену. По факту работать можем вдвоем. Количество изменений с 25 в месяц сократилось до 10. Также мы не имеем права брать клиентов друг за другом. Раньше пока один красился, другого могла подстричь. Поэтому уже к началу июня все расписаны", - добавляет парикмахер.

Отмечает, что цена на стрижки возрастет уже в ближайшее время ориентировочно на треть.

"Если считать все расходы, которые мы должны закупать за собственные средства, то логично, что должны поднять цену. Только термометр нам обошелся в 3500 гривен. Маски и антисептики будем вынуждены докупать постоянно", - объясняет парикмахер.

12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавирус. С этого дня возобновляют работу предприятия торговли и предоставления бытовых услуг, расположены не в торгово-развлекательных центрах, имеют отдельный вход с улицы и площадь до 300 кв. м. На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м площади. В частности, непродовольственные магазины, салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения, а также небольшие производства непродовольственных товаров.