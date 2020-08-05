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среда, 05 августа 2020 11:38

Цены на серебро бьют рекорды: причины и прогнозы

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Цены на серебро бьют рекорды: причины и прогнозы
Интерес к серебру и золоту растет на фоне опасений роста инфляции. Фото: pixabay.com

В июле серебро подорожало на 34% - это самый большой скачок за месяц с декабря 1979 года. 4 августа октябрьский фьючерс на драгоценный металл достиг $2000,6 за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд.

Интерес к серебру и золоту растет на фоне опасений роста инфляции. Инвесторы видят в драгоценных металлах страховку от такого развития событий. Еще один фактор увеличения интереса - низкая доходность гособлигаций.

Аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер объясняет, что росту спроса на серебро помогает его использование в производстве электроники, солнечных батарей, материалов для защитных масок и перчаток, пишет "Минфин".

Темпы роста цены на серебро в начале года были ниже темпов роста цен на золото. В марте унция золота стоила в рекордные 125 раз дороже, чем унция серебра. С того момента серебро подорожало на более чем 100%, а золото - только на 30%.

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По темпам роста стоимости серебро может продолжить обгонять золото.

По последним данным, серебро стоило чуть больше $24 за унцию. Аналитики UBS прогнозируют, что цена в течение полугода вырастет до $26.

Специалисты Morgan Stanley делают более осторожный прогноз. Они считают, что для стабильного роста цены металла необходим более мощный промышленный спрос.

По итогам торгов 22 июля, цена золота выросла до максимума с августа 2011 года. Причиной стала напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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Дата
05
августа

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