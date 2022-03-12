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суббота, 12 марта 2022 05:00

Спецтема: Война России против Украины

Цены на продукты питания возрастут на 20% - ООН

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Цены на продукты питания возрастут на 20% - ООН
ООН прогнозирует удорожание продуктов питания. Фото: Украинская правда

Международные цены на продукты питания и корма могут возрасти на 8-20% в результате войны России против Украины.

Неясно, сможет ли Украина собирать урожай во время затяжного конфликта, также неопределенность также связана с экспортом продуктов питания из России, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Вероятные перебои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить проблему продовольственной безопасности во всем мире", – заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунюй.

Индекс цен на продукты питания достиг рекордного уровня в феврале и, по всей видимости, еще больше поднимется в ближайшие месяцы, поскольку последствия конфликта отражаются во всем мире.

По данным ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся неубранными в течение сезона 2022/23 гг., добавив, что международные санкции могут прервать российский экспорт.

"Глобальное число недоедающих людей может увеличиться на 8-13 миллионов человек в 2022-2023 годах", – заявила ФАО, добавив, что наиболее заметный рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следуют страны Африки к югу от Сахары.

Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а Украина занимает пятое место. Вместе они обеспечивают 19% мировых поставок ячменя, 14% пшеницы и 4% кукурузы, что составляет более одной трети мирового экспорта зерновых.

Россия также является мировым лидером по экспорту удобрений.

50 стран, в том числе многие из наименее развитых стран, зависят от России и Украины на 30% или более своих поставок пшеницы, что делает их особенно уязвимыми.

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