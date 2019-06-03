Цены на нефть установили очередной рекорд

В мае нефть подешевела более чем на 10%.
По словам аналитиков, для нефти май 2019-го стал худшим за последние 7 лет, пишет radiosvoboda.
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В июне нефть продолжила падать в цене. Brent стоит $61,16 за барр. В третьей декаде апреля за баррель просили $75.
Цена падает из-за высокого спроса на нефть. Это связано с замедлением мировой экономики из-за торговых войн между странами.
Нефть Украина покупает преимущественно в Азербайджане. Из России поступает меньше 100 тыс. т ежегодно. Общий импорт нефтепродуктов - 9 млн т в год. Из России - около 4 млн. Большая часть - дизтопливо.
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