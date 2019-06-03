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понедельник, 03 июня 2019 10:46

Цены на нефть установили очередной рекорд

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Цены на нефть установили очередной рекорд
Нефть марки Brent торгуется $61,16 за барр. Фото: Finbalance

В мае нефть подешевела более чем на 10%.

По словам аналитиков, для нефти май 2019-го стал худшим за последние 7 лет, пишет radiosvoboda.

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В июне нефть продолжила падать в цене. Brent стоит $61,16 за барр. В третьей декаде апреля за баррель просили $75.

Цена падает из-за высокого спроса на нефть. Это связано с замедлением мировой экономики из-за торговых войн между странами.

Нефть Украина покупает преимущественно в Азербайджане. Из России поступает меньше 100 тыс. т ежегодно. Общий импорт нефтепродуктов - 9 млн т в год. Из России - около 4 млн. Большая часть - дизтопливо.

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Дата
03
июня

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