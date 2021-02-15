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понедельник, 15 февраля 2021 05:55

Цены на нефть превысили 63 доллара

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Цены на нефть превысили 63 доллара
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть WTI дорожала на 1,4% - до 60,2 доллара за баррель. Фото: EPA/UPG

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают дорожать и в ночь с воскресенья на понедельник, 15 февраля, превысили 63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,31% и достигла в пике 63,27 доллара за баррель, что является максимумом с января прошлого года.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть WTI дорожала на 1,4% - до 60,2 доллара за баррель.

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Последний раз цены на нефть росли до рекордных за последний год показателей в конце января. Тогда стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до $56,30.

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