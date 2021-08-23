Цены на нефть начали расти

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до $67,23 за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,15%, сообщает Bloomberg

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $64,09 за баррель. Добавили 3,14%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему энергоносители и продукты дорожают — объяснение НБУ

Обе эталонные марки на прошлой неделе имели наибольшее за неделю падение за более чем девять месяцев. Brent упала на 8%, а WTI на 9%. Рынки готовились к снижению спроса на топливо во всем мире из-за всплеска пандемии, пишет Reuters.

В мае этого года нефть марки Brent подорожала на 0,7% до $73,20 за баррель. Это был самый высокий показатель с 2019 года.

Нефть WTI поднялась на 0,7% до $ 71,38 за баррель, самого высокого уровня с октября 2018 года, сообщает Reuters.

Подорожание нефти в начале года вызвало подорожание импорта топливно-энергетических товаров в Украину. За январь-апрель цена выросла на 18% до $3,480 млрд.