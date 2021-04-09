Цены на газ в Европе достигли очередной рекорда

На ситуацию влияет и рост цен на выбросы СО2 в Европе. Фото: unsplash

Из-за усиленной закачки в подземные хранилища и похолодания цены на газ в Европе достигают более $252 за тыс. кубометров.

Это рекордная стоимость ресурса с осени 2018 года, пишет "Коммерсант".

"Рынок после холодной зимы вошел в весенний сезон с рекордно низкими запасами. Игроки рынка начали активно закачивать газ в подземные хранилища еще в конце марта, что и поддерживает цены на газ на высоком уровне. Хранилища Европы заполнены на 31%. За зиму из хранилищ подняли около 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубометров больше, чем годом ранее", - объясняют аналитики.

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На ситуацию влияет и рост цен на выбросы СО2 в Европе. Это заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье.

Аналитики ожидают, что потепление и перенаправление грузов сжиженного природного газа из Азии сдержат дальнейший рост цен, но в целом они сохранятся на высоком уровне до конца года.

В начале апреля за 1 тыс. губ. м на голландском хабе TTF брали $233. Это был ценовой рекорд последних семи недель.