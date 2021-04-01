Цены на газ в Европе бьют рекорды: назвали причину

В конце прошлой недели в Европе завершили сезон отбора газа из подземных хранилищ. Фото: pixabay

Из-за того, что после отопительного сезона страны начали пополнять запасы газа, его стоимость в Европе достигла рекордной отметки за 7 недель.

За тысячу кубометров на голландском хабе TTF берут $233, пишет "Обозреватель".

В марте средняя цена на газ составляла $218, в феврале $219, в январе - $257 за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели в Европе завершили сезон отбора газа из подземных хранилищ - подняли почти 69 млн куб. м. Это на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как экономить на коммуналке - украинцы делятся опытом

Украинские компании должны ориентироваться на рыночную стоимость газа в Европе: сколько стоит на бирже, с которыми котировками они могут закупить голубое топливо. Например, в апреле средняя цена на газ составит 7,59 грн за кубометр.

В Украине завершается отопительный сезон. Первым из крупных городов Украины, где отключат отопление, станет Днепр.