Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1674
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 567
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 927
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 684
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 711
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3141
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 711
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1791
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2610
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
1 Просмотров: 2241
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 12:01

Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК

  Комментировать
Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК
В Федерации работодателей ТЭК отмечают, что по итогам двух недель работы нового рынка, цена электроэнергии для промышленности на рынке "на сутки вперед" является ниже установленных НКРЭКУ ограничений. Фото: REUTERS

Цена на электроэнергии для промышленности может быть снижена за счет коррекции Энергобаланса Украины, которая позволит снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 31 к 23 коп за кВт-ч.

Об этом идет речь в обращении ВО "Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины" к председателю Федерации работодателей Украины.

В Федерации работодателей ТЭК отмечают, что по итогам двух недель работы нового рынка, цена электроэнергии для промышленности на рынке "на сутки вперед" является ниже установленных НКРЭКУ ограничений. Вместе с тем считают, что Федерации работодателей Украины и отраслевым федерациям работодателей следует сосредоточить усилия на поиске потенциала последующего снижения стоимости электроэнергии для промышленных потребителей.

"Предлагаем Федерации работодателей Украины задействовать имеющиеся возможности относительно реального снижения стоимости электроэнергии для промышленности. Она заключается в снижении НКРЭКУ тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, для чего нужно откорректировать Энергобаланс Украины в сторону реального учета объема электроэнергии, выработанной из восстанавливаемых источников. Это позволит снизить тариф "Укрэнерго" с 31 коп до 23 коп за кВт-ч", - идет речь в обращении.

Авторы обращения положительно оценивают запуск нового рынка электроэнергии, который с 1 июля работает по конкурентной европейской модели. "Новый рынок функционирует на принципах прозрачного ценообразования, "ручное управление" минимизировано. В результате реформы рынок электроэнергии станет первым товарным украинским рынком, который будет иметь открытый рыночный индикатор и современную высокотехнологическую инфраструктуру", - отмечают в обращении.

1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Реформой внедрена конкурентная модель рынка электроэнергии, которая удачно зарекомендовала себя в странах ЕС. 12 июля Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о снижении с 1 августа тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 10% - из 347,43 грн / МВт-час. до 312,14 грн / МВт-час.

Униан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 122563
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 1 Просмотров: 33077
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 29757
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 20116
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 14814
Экономика
ГБР проводили обыски на бронетанковых заводах: подозревают масштабные хищения
ГБР проводили обыски на бронетанковых заводах: подозревают масштабные хищения Просмотров: 387
Почему экономика не спешит выходить "из тени": мнение экспертов
Почему экономика не спешит выходить "из тени": мнение экспертов Просмотров: 108
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 3 Просмотров: 3420
Курс доллара оказался завышенным
Курс доллара оказался завышенным Просмотров: 558
Доллар держится: сколько стоит валюта 18 июля
Доллар держится: сколько стоит валюта 18 июля Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
4
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
Голосов: 21033
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua