Цены на электроэнергию для промышленности можно снизить - Федерация работодателей ТЭК

В Федерации работодателей ТЭК отмечают, что по итогам двух недель работы нового рынка, цена электроэнергии для промышленности на рынке "на сутки вперед" является ниже установленных НКРЭКУ ограничений. Фото: REUTERS

Цена на электроэнергии для промышленности может быть снижена за счет коррекции Энергобаланса Украины, которая позволит снизить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 31 к 23 коп за кВт-ч.

Об этом идет речь в обращении ВО "Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины" к председателю Федерации работодателей Украины.

В Федерации работодателей ТЭК отмечают, что по итогам двух недель работы нового рынка, цена электроэнергии для промышленности на рынке "на сутки вперед" является ниже установленных НКРЭКУ ограничений. Вместе с тем считают, что Федерации работодателей Украины и отраслевым федерациям работодателей следует сосредоточить усилия на поиске потенциала последующего снижения стоимости электроэнергии для промышленных потребителей.

"Предлагаем Федерации работодателей Украины задействовать имеющиеся возможности относительно реального снижения стоимости электроэнергии для промышленности. Она заключается в снижении НКРЭКУ тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, для чего нужно откорректировать Энергобаланс Украины в сторону реального учета объема электроэнергии, выработанной из восстанавливаемых источников. Это позволит снизить тариф "Укрэнерго" с 31 коп до 23 коп за кВт-ч", - идет речь в обращении.

Авторы обращения положительно оценивают запуск нового рынка электроэнергии, который с 1 июля работает по конкурентной европейской модели. "Новый рынок функционирует на принципах прозрачного ценообразования, "ручное управление" минимизировано. В результате реформы рынок электроэнергии станет первым товарным украинским рынком, который будет иметь открытый рыночный индикатор и современную высокотехнологическую инфраструктуру", - отмечают в обращении.

1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Реформой внедрена конкурентная модель рынка электроэнергии, которая удачно зарекомендовала себя в странах ЕС. 12 июля Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о снижении с 1 августа тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 10% - из 347,43 грн / МВт-час. до 312,14 грн / МВт-час.